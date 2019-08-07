أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بـ"التضامن" يشدد على الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامة الحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بـ"التضامن" يشدد على الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامة الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الأجتماعي، على المشرفين ضرورة الالتزام بعدد من التوجيهات الهامة التى تضمن سلامة الحجيج وانسيابية الحركة مع تجنب أماكن الازدحام حفاظا على الحجيج.

وأشار إلى أن البعثة يصاحبها ٢٧٠ مشرف منهم ٩ سيدات وأنه قد تم اصطحاب المشرفين أثناء التسليم للتعرف على أماكن الخدمات والدخول والخروج مع التاكيد على ضرورة وضع اللافتات الإرشادية الواضحة التى تتضمن اسم المجموعة والمحافظة واسم المشرف وصورته وأن تكون واضحة بشكل كافة للحجيج التيسير على الحجيج مع ضرورة مراجعة خطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى وإبلاغ الحجيج بموعد التحرك مع الالتزام بمواعيد الصادرة عن السلطات السعودية بخصوص رمي الجمرات.

وأضاف عبد الموجود أن الوزارة قامت بأعداد فيديو إرشادي يشرح لضيوف الرحمن المخيمات الخاصة بعرفة ويساعدهم على سهولة وصول كل حاج للمخيم الخاص به.