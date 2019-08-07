أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": تجهيزات غير مبسوقة مع بعثة حج الجمعيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": تجهيزات غير مبسوقة مع بعثة حج الجمعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن فريق من البعثة قام بتسلم المخيمات مع المطوفين وتواجد مشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة، حيث تم تجهيز كل خيمة وهي خيم ألماني تتميز بالجودة المرتفعة بـsofa bed بتكة تم وضع استيكر خاص عليها يتضمن كافة بيانات الحاج كما تم تسليم الحجيج id خاص به و شنطة باك تتضمن كوفرتة ووسادة خاصه به إضافة إلى ذلك تم دعم المخيمات بمكيفات هواء فريون وتم التأكد من رفع قدرتها عن الأعوام الماضية كذلك مراوح مع التاكيد على جاهزية المخيم بعدد من المكيفات الإضافية فى حال الاحتياج إليها كذلك فنى كهرباء بكل مخيم إضافة إلى أنه تم التعاقد على حمامات إضافية وأماكن للوضوء لمنع الزحام.

وأضاف عبد الموجود انه سيتم دعم المخيمات بمطبخ و حافظات تبريد لتوفير المشروبات والمياه الباردة للحجيج ووجبات ساخنة تيسير عليهم فى اداء المشاعر المقدسة بسهولة إضافة إلى تزويد كل خيمة بكولمن يحتوى على زجاجات مياة معدنية باردة وعصائر كما سيتم توزيع الوجبات جافة عليهم.