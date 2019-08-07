أخبار مصر | الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيهًا لكل تصريح ويحصل من المخالف لذلك القرار مبلغ 5 ألاف جنيهًا مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد المبلغ المشار إليه مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة مؤكدًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.