أخبار مصر | الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة مؤكدًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
وأكد راشد أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعضويه مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة، وشئون البيئة والإتحاد الإقليمي للجمعيات وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الهدى والأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التى تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الإعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما أكد المحافظ على تشكيل لجان فرعية بالإحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الهدى والأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة فى العاملين وفى وسائل النقل الخاصة بها.
ويذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت عن إقامة 66 منفذ لبيع اللحوم الطازجة البلدي والسوداني والضأن بأسعار مخفضة كما تم حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالمحافظة.