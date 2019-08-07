أخبار مصر | انهيار عقار بالسيدة زينب

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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار العقار رقم 21 شارع الشيخ امام محكمة زينهم بحى السيدة زينب، وبانتقال رئيس الحي تبين انهيار كامل للعقار وهو مكون من دور ارضي وأربعة طوابق، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من العقار المجاور والمارة ولا توجد ضحايا او وفيات نتيجة الإخلاء المسبق قبل الانهيار، وقد تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى المقطم لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس حي السيدة زينب بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة، حيث تبين تأثر العقار المجاور رقم 11 بحدوث ميل بسيط ويضم 5 اسر تم حصرهم، وتم إخلائه كإجراء احترازي من السكان دون المنقولات وعمل شدات وصلبات لتأمين العقار وسلامة المارة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقار الذى تم إخلائه لتوفير احتياجاتهم اليومية لحين اتخاذ القرار النهائي للعقار، كما طالب بضرورة رفع المخالفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من المعاينة.