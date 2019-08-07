أخبار مصر | من رحاب الحرم.. أمين رابطة الجامعات الإسلامية يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من رحاب الحرم.. أمين رابطة الجامعات الإسلامية يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد بجهود المملكة العربية السعودية في الإعداد والتنظيم المبهر لموسم الحج، وبذل غاية الجهد من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية - حفظها الله - هي البلد الذي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون مهبطا للوحي المعصوم، ففيها نزل القرآن الكريم، وفيها وُلِد أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف بقاع الأرض، وفيها بيته الحرام وقبلة المسلمين، ومثوى النبي الأمين (صلى الله عليه وسلم)، وفيها تقام شعائر الحج، وبها ترتبط مشاعر المسلمين في كل الأرض، وظلت بلاد الحرمين الشريفين طوال القرون حارسا أمينا لدين الله.

وقال العبد في بيان له من المملكة العربية السعودية: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رابطة الجامعات الإسلامية، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله)، على جهودها العظيمة في رعاية حجاج بيت الله الحرام، والتي أشاد بها القاصي والداني، وعلى ودورها الرائد في تعزيز خطاب التواصل والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الإخاء والسلام بين بني الإنسان، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومجابهة التطرف والإرهاب، وحرصها الدائم على رعاية المسلمين في كل مكان.

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وأشاد "العبد" بجهود رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية (حفظه الله) في تعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، والتصدي لكل ما من شأنه زرع الشقاق والخلافات بين الناس.

يشار إلى أن المؤتمر السنوى لرابطة العالم الاسلامى في موسم الحج والذي يُعقد تحت عنوان: (المعانى الحضارية فى الإسلام) يشهد مشاركة مصرية فاعلة، وكلمات للقيادات الدينية المصرية، حيث يشارك الدكتور أسامة العبد بورقة بحثية بعنوان: (المشاريع الحضارية الناجحة للأمة الإسلامية)، والتى تتضمن سن التشريعات، وغرس القيم والفضائل، وإرساء حقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر أيضا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والذي سيقلي كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.