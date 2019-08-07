أخبار مصر | الخميس.. وكيل الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية

يقيم الأزهر الشريف احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، ولقاءً تعريفيًا بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية الأزهرية التابعين لمنطقة القاهرة.

يحضر الاحتفال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة ونصف، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، وتحفيزًا لهم على التفوق، وحث الطلاب على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.