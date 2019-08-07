مصر | سقوط هارب من 10 سنوات سجن بالسيدة زينب: "تعدى على القوة أثناء ضبطه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من 10 سنوات سجن بالسيدة زينب: "تعدى على القوة أثناء ضبطه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث السيدة زينب من ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "مخدرات".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، مفادها تردد محكوم عليه هارب (مقيم دائرة القسم سبق اتهامه في 10 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية "مخدرات") على منطقة ميدان السيدة زينب دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.