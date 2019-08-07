مصر | حل لغز احتجاز شخصين وطلب فدية في القطامية.. و"عدة نجارة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حل لغز احتجاز شخصين وطلب فدية في القطامية.. و"عدة نجارة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من شخصين بتلقيهما اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يخبرهما باحتجاز نجل الأول ونجل شقيق الثاني لقيامهما بالاستيلاء على بعض المعدات من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم محل عملهما، وقام بمساومتهما لدفع مبلغ مالي ثمن المسروقات نظير إطلاق سراحهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه وضبط شخصين (مقاول ومحاسب) وبصحبتهما 3 أشخاص عاملين بالموقع (المجنى عليهما وآخر).

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وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظراً لقيام المجني عليهم بسرقة (عدة نجارة - 35 كالون شقة - 50 حنفية محبس) من الموقع فقاما باحتجازهم والتعدي عليهم بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" ضُبطت بحوزتهم وتقييدهم بإستخدام حبل ، وعقب ذلك قاما بالاتصال بذويهم ومساومتهم لدفع ثمن المسروقات مقابل إطلاق سراحهم.

وبسؤال المجني عليهم أقروا باستيلائهم على عدة النجارة بسبب عدم قيام المتهمان بتسديد مستحقاتهم المالية ، ونفوا استيلائهم على باقي المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.