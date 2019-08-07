مصر | التحقيق مع صاحب شركة لاتجاره في أجهزة مجهولة المصدر بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع صاحب شركة لاتجاره في أجهزة مجهولة المصدر بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط "ح.ف"، 41 سنة، مسئول عن شركه للأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المقلدة ومجهولة المصدر ووضعها داخل كراتين تحمل ماركة " مماثلة للكراتين الأصلية الخاصة بشركة محلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل الشركة علي 300 كاتيل كهربائي،150 صاعق ناموس، 200 خلاط كهربائي، 200 مروحه كهربائية، 250 دفايه كهربائية، 200 فرن كهربائي، 50 مكنسة كهربائية، 10 مبرد مياه وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.