مصر | "زجاجة مياه غازية" وراء قتل 3 لسايس بعابدين.. وتجديد حبسهم

وكانت كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه حاول سرقة زجاجة مياه غازية من ثلاجة أحد المحال التجارية بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد، وعندما رآه المالك طارده حتى تمكن من ضربه بمساعدة اثنين من العاملين لديه واصطحابه لداخل المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قيدوا المجني عليه على كرسي داخل المحل ثم تعدوا عليه بالصفع والضرب المبرح وبعصي خشبية ما تسبب في مقتله.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت التحريات حول الواقعة.

