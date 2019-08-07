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مصر | لـ"انضمامهم لجماعة إرهابية".. تجديد حبس 7 مواطنين بالبحيرة 45 يوما (أسماء)

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قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم، تجديد حبس 7 مواطنين بمراكز دمنهور وكفر الدوار والنوبارية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وجاءت أسماء من جدد حبسهم كالتالي:

1- محمد عبده بلبع، وشهرته "عماد بلبع"، ٥٥ عاماً، أخصائي إجتماعي، 

2- خميس رشاد، 

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3- محمد عوض سعد بطيشة، مدرس كمبيوتر، 

4- أحمد عشبة، محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بدمنهور، 

5- عبد الرحمن سلامة، 33 عاماً، مهندس كهرباء بمطار الأسكندرية، 

6- عبدالرازق على إسماعيل إبراهيم، 

7- ممدوح عبدالقادر محمد عنيبة أبوعبايه.

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