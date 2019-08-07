شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مركز أبحاث طب عين شمس ومدينة زويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت كلية الطب بجامعة عين شمس برتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجية، لوضع نواة تعاون بين مركز أبحاث طب عين شمس (مصري) ومركز أبحاث الجينات بجامعة زويل في مجالات التدريب والتعليم والأبحاث من خلال يوم علمي، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب ووكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب.

وأعرب «المتيني» عن سعادته بالتعاون مع جامعة زويل مدينة العلوم، متوقعاً نجاحاً كبيراً في وجود الفريق الموجود وشباب الباحثين باحثي المستقبل، داعيا إياهم على العمل الجاد وتقديم أبحاثاً مميزه.

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وأضاف الدكتور شريف الخميسي، مدير مركز الجينيوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن هدف جامعة زويل توفير بيئة جيدة للطالب والباحث المصري، دون الحاجة للسفر للخارج، وعمل الأبحاث المختلفة والمتنوعة في المجالات المختلفة، كما ناقش الأبحاث العلمية القائمة في جامعة زويل ودور البرامج القومية في دفع البحث العلمي ومجالات السرطانات المختلفة ومنها سرطان الكبد المرتبط بفيروس سي، وأيضاً العلاجات الحديثة بالعقاقير المناعية، ودورها في القضاء على بعض أنواع السرطانات والأجهزة الحديثة لوضع خريطة لعلاج المرضى حسب التركيب الجيني لكل شخص منفرداً.

وأشارت الدكتورة منال حمدي السيد، مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، أن المحاضرات التي تضمنها اليوم العلمي كانت للتعريف بالبحث العلمي في مجال السرطان وأهمية ودور العوامل والأجهزة الحديثة في التشخيص وتحديد العلاجات المناسبة، بالإضافة إلى التعرض إلى كسر وتركيب الجين البشري، وحقائق وإحصائيات عن فيروس سي وسرطان الكبد، العلاج المناعي والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، وفرص البحث العلمي في مصر، وأحدث الإبداعات العلمية وكيفية تطبيقها، أيضاً فرص البحث العلمي في مصر.

وأوضحت الدكتورة سارة حسن، استشاري التحاليل الطبية والجينات، أن مدة البروتوكول تتراوح ما بين ٣ و٥ سنوات، تشمل التدريب والتعليم والأبحاث الطبية خاصة في مجال الجينات خاصة ما يعرف بالجينوم المصري للوصول لعلاج المريض المصري من الناحية الجينية.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتضمن التدريب مجالات مختلفة وبصفة منتظمة في الأبحاث والنشر الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات المتعاونة مع جامعة زويل بالخارج، ولعل أولى خطوات تفعيل البروتوكول ستكون الاشتراك في ٤ مشروعات بحثية في مجال الجينات خاصة الأورام وأمراض القلب.