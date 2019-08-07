شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسي يوافق على إعادة تخصيص 47 جزيرة بالبحر الأحمر للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 380 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية البحر الأحمر، لصالح القوات المسلحة، كأراضٍ استراتيجية ذات أهمية عسكرية. وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. السيسي يوافق على إعادة تخصيص 47 جزيرة بالبحر الأحمر للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.