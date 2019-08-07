شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: افتتاح أضخم مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية إنجاز تاريخي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح أضخم مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتيه والمركبة إنجاز تاريخي في فترة زمنية وجيزة، حيث بدأت عملية الإنشاء في إبريل 2017 ليفتتح في أغسطس الجاري، موضحا أن هذا الإنجاز يضاف للإنجازات الكبيرة للدولة المصرية الحديثة.

وأوضح أبوصدام أن إنتاج المجمع 2.3 مليون طن أسمدة سنويا مما يؤدي للاكتفاء الذاتي من الأسمدة الفوسفاتية وتخصيص الفائض للتصدير، مضيفا أن هذا المجمع هو تجسيد حي للاستفادة من القيمة المضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها بدل تصديرها خامات بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذا المجمع نتيجة لجهود كبيرة للدولة وللحكومة المصرية وهو أبلغ رد على دعاة اليأس والمخربين الذين دوما ما يريدون عرقلة المصريين وكسر عزيمتهم وإشاعة اليأس بينهم، وأن مصر بهذا الإنجاز الضخم تؤكد أنها مستمرة في العمل ومصرة على البناء والتنمية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذا المشروع القومي الضخم يضيف فرص عمل جديدة لأبناء الوطن وهو مهم جدا لتزويد المشاريع الزراعية الجديدة باحتياجاتها من الأسمدة مع طموح الدولة واتجاهها نحو تنمية زراعية حقيقية، كما أنه سوف يضيف عملة صعبة من جراء التصدير، وأهم من هذا كله أنه يشيع جو من الفرح والسرور وروح التفاؤل والتحدي بين المصريين.