شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تطلق «روابط الدم» تضامنًا مع ضحايا حادث معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابةً لدعوة لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة التوافد على المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين في حادث معهد الأورام، دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة مبادرة «روابط الدم» على مدار يومين للتبرع بالدم لمصابي الحادث، بالتنسيق مع جامعة القاهرة ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور أحمد عبدالعزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

يشارك في المبادرة أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي وجميع أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية في مصر، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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تأتي هذه المبادرة تعبيراً عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وعبر السفير السعودي عن بالغ شكره لسرعة استجابة جامعة القاهرة للمبادرة، مشيراً إلى أن «تدشين السفارة لمبادرة روابط الدم ما هو إلى جزء يسير وواجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه علينا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وقال «نقلي» أن «الإرهاب آفة خبيثة نعاني منها جميعاً، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها»، وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين أن «حادث معهد الأورام، ما هو إلا عمل إرهابي جبان لم يراع إلاً ولا ذمة، ففضلًا عن قتله للنفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فإنه ينتهك الأشهر الحُرم التي خصها الله بمزيد تأكيد للتحريم، ويكون الظلم فيها أشد إثمًا وأعظم جريمة، كما أنه ينتهك حُرمة المرضى والأبرياء».

وعبر السفير السعودي عن بالغ العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعين مغفرته وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.