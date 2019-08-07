شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة آليات تفعيل التعاون بين مصر واليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في كل المجالات، خاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والاستفادة من التجربة اليابانية لنقل الخبرات اليابانية للباحثين المصريين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وقال «عبدالغفار»، خلال استقباله السفير الياباني بالقاهرة، ماساكى نوكى، بحضور الدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بمقر الوزارة، إن الوزارة حريصة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات، وضرورة أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا، وذلك في ضوء تولي مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

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وأشاد عوزير التعليم العالي بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيرا إلى حرص مصر على التعاون مع اليابان في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون الثنائي مع مصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية سواء في مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، أو تبادل الخبرات بين الأساتذة المصريين واليابانيين، أو إجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة في المشروعات العلمية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى ختام اللقاء، وجه السفير اليابانى الدعوة للوزير لحضور فعاليات المنتدى الياباني الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يعقد سنوياً تحت رعاية الحكومة اليابانية بمشاركة عدد كبير من دول العالم.