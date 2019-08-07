شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة البنوك والبورصة في عيد الأضحى «من الأحد إلى الثلاثاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً بأن تكون الفترة من السبت الموافق 10 أغسطس الجارى، حتى الأربعاء 14 من أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يأتى هذا في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لمدة 3 أيام بمناسبة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، على أن تعود للعمل الأربعاء، كما جاءت إجازة البورصة في نفس التوقيت بهذه المدة لارتباط العمل المصرفى بنشاط البورصة.
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