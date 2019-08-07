شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود، حيث تابعت الانتهاء من تسلّم مخيمات مشعرى عرفة ومنى، استعدادا لبدء تفويج الحجيج الجمعة القادم، وجودة الخدمات المقدمة بها لراحة الحجيج، وقد اطمأنت «والي» إلى الحالة الصحية للحجيج، مشددة على تسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، مع توجيه اهتمام خاص لكبار السن والحالات المرضية وذوى الظروف.

من جانبه، صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأن البعثة قد تسلمت المخيمات الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية فى الأراضى المقدسة، استعدادًا لبدء تفويج ضيوف الرحمن إلى عرفات يوم الجمعة القادم الثامن من ذوى الحجة.

وأشار عبدالموجود إلى أن فريقا من البعثة قام بتسلم المخيمات مع المطوفين وتواجد مشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة، حيث تم تجهيز كل خيمة وهى خيم ألمانية تتميز بالجودة المرتفعة بـ sofa bed بتكة تم وضع استيكر خاص عليها يتضمن كافة بيانات الحاج، كما تم تسليم كل حاج id خاص به وشنطة هاند باك تتضمن كوفرتة ووسادة خاصة به إضافة إلى ذلك تم دعم المخيمات بمكيفات هواء فريون وتم التأكد من رفع قدرتها عن الأعوام الماضية، كذلك المراوح مع التأكيد على جاهزية المخيم بعدد من المكيفات الإضافية فى حال الاحتياج إليها، كذلك فنى كهرباء بكل مخيم إضافة إلى أنه تم التعاقد على حمامات إضافية وأماكن للوضوء لمنع الزحام.

Advertisements

وأضاف عبدالموجود أنه سيتم دعم المخيمات بمطبخ وحافظات تبريد لتوفير المشروبات والمياه الباردة للحجيج ووجبات ساخنة تيسيرا عليهم فى أداء المشاعر المقدسة بسهولة إضافة إلى تزويد كل خيمة بكولمن يحتوى على زجاجات مياه معدنية باردة وعصائر، كما سيتم توزيع الوجبات جافة عليهم.

وأكد رئيس بعثة الحج على المشرفين ضرورة الالتزام بعدد من التوجيهات الهامة التى تضمن سلامة الحجيج وانسيابية الحركة مع تجنب أماكن الازدحام حفاظا على الحجيج.

مشيرا إلى أن البعثة يصاحبها ٢٧٠ مشرفا منهم ٩ سيدات، وأنه قد تم اصطحاب المشرفين أثناء التسليم للتعرف على اماكن الخدمات والدخول والخروج مع التاكيد على ضرورة وضع اللافتات الإرشادية الواضحة التى تتضمن اسم المجموعة والمحافظة واسم المشرف وصورته، وأن تكون واضحة بشكل كامل لكافة الحجيج للتيسير عليهم مع ضرورة مراجعة خطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى، وإبلاغ الحجيج بموعد التحرك مع الالتزام بالمواعيد الصادرة عن السلطات السعودية بخصوص رمى الجمرات.

وأشار عبدالموجود إلى أن الوزارة قامت بإعداد فيديو إرشادى يشرح لضيوف الرحمن المخيمات الخاصة بعرفة، ويساعدهم على سهولة وصول كل حاج للمخيم الخاص به.