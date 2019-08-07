شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يوزع 15 ألف قطعة ملابس في الواحات البحرية بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ صندوق «تحيا مصر» معرضا لتوزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا في الواحات البحرية بمنطقة الباويطي، اليوم الأربعاء، ولمدة ٣ ايام بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة «دكان الفرحة» والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا مجانا.

وأكد الصندوق في بيانه اليوم: «نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا خلال عيد الاضحى المبارك، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة نجحت في توفير 52 ألف قطعة ملابس لنحو 22 ألف مستفيد منذ إطلاقها».

وأضاف أن معارض المبادرة بدأت فعالياتها في جامعتي المنيا وجنوب الوادي خلال أبريل الماضي، موضحا أن مبادرة «دكان الفرحة» تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب «دكان الفرحة» هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

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ويتضمن محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

في ذات السياق، يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادي مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم «مستورة» والذي يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، في صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهي الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

ويستهدف برنامج «مستورة» كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، ونجح المشروع في توفير هذه المشروعات لأكثر من 18 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 295 مليون جنيه.

وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، قام الصندوق برصد مبلغ 30 مليون جنيه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، وذلك حماية لكيان الأسرة المصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.

وتتكامل مبادرة «سجون بلا غارمات» مع برنامج «مستورة» تأكيدا على دور صندوق تحيا مصر في تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التي حرص رئيس الجمهورية على إرسائها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر.