شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يتبرع براتب شهر لمعهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة بحضور جميع عمداء الكليات قرر التبرع براتب شهر لصالح المعهد القومي للأورام، وذلك في إطار الدور المجتمعي للقيادات الجامعية بالجامعة في دعم المعهد بعد حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام المبنى الرئيسي على كورنيش النيل وتسبب في أضرار في مباني ووجهات المعهد.

ودعا الدكتور محمد الخشت، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة للمساهمة في التبرع لدعم المعهد، مشددا: «لا نفرض على أحد شيئا ولا نقتطع من مرتب أي زميل، الأمر لكم ولإرادتكم الكريمة التي لا تحتاج إلى أي مزايدة».

وقال الدكتور الخشت: «الآن نوفر ماكينة فوري أمام قبة الجامعة تحت الساعة لتلقي التبرعات، كما توجد سيارة إسعاف للتبرع بالدم لمعهد الأورام تحت الساعة، وفي انتظاركم، لأن المصريين أهل الشهامة والأصل الخير في المصريين إلى يوم الدين».