شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يتفقد مقر بعثة «التضامن» ويزور الفنادق للاطمئنان على الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية ورئيس البعثة المصرية للحج مساء امس، مقر بعثة التضامن الاجتماعي بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة يرافقه ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي واللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لمكتب شئون حجاج مصر واللواء ممدوح العدوى سكرتير عام البعثة الرسمية ود محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية ومجدى شلبي رئيس بعثة السياحة حيث تم خلال اللقاء تناول الخدمات المقدمة للحجيج مطمئنا على الحالة الصحية لهم وبذل الجهود لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الحجيج والتنسيق بين البعثات في إطار خدمة ضيوف الرحمن حيث أشاد عبد العاطي بالجهود المبذولة وان هذا العام سيشهد تحسنا عن الأعوام السابقة في نوعية الخدمات المقدمة

هذا وقد قام عبد العاطي خلال زيارته بتفقد فنادق بعثة حج التضامن الاجتماعي والتقى بعدد من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية حيث تبادل معهم الحديث واستمع الى الخدمات التي تقدمها بعثة التضامن الاجتماعي لهم كما قام رئيس البعثة المصرية للحج بتفقد العيادات الطبية بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة واستمع الى عدد من الحجيج المتواجدين بالعيادة واستفسر منهم عن الخدمة الطبية المقدمة كما قام بزيارة الصيدلية للتأكد من توافر الادوية بها

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هذا وقد أستمع عبد العاطي الى شرح توضيحي قدمه رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي حول الخدمات التي توفرها بعثة التضامن الاجتماعي للحجيج مشيرا الى ان البعثة تخدم ١٢ الف حاجا وان غرفة العمليات المركزية للبعثة في حالة انعقاد مستمر على مدار ٢٤ ساعة حيث تتلقى الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالحجيج مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحجيج بالفنادق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة كما تتم متابعة المطاعم

وأضاف عبد الموجود ان هناك متابعة مستمرة للحالات المرضية بالمستشفيات وعددها ٤ حالات وانه حاليا يتم تكثيف الجهود نحو الاستعداد لأداء مناسك الحج

هذا وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، قد وصل للأراضي المقدسة، مساء الاثنين الماضي.

رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر بعثة التضامن الاجتماعي ويزور الفنادق للاطمئنان على الحجيج مشيدا بالجهد المبذول

رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر بعثة التضامن الاجتماعي ويزور الفنادق للاطمئنان على الحجيج مشيدا بالجهد المبذول

رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر بعثة التضامن الاجتماعي ويزور الفنادق للاطمئنان على الحجيج مشيدا بالجهد المبذول