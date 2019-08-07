شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تطلق «ادرس في مصر» لتسهيل استقبال الطلاب الوافدين بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة كاميليا صبحي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بما تقدمه جامعة بنها للطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «ادرس في مصر» واتخاذ عدة إجراءات لتسهيل استقبال الطلاب الوافدين بالجامعات باعتبارهم ثروة كبيرة والقوى الناعمة لمصر في الخارج.

وأكدت على أهمية تطوير منظومة الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم بالجامعات باعتبارهم ثروة واستثمار.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، مع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة حرص الإدارة على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج.

ورحب رئيس جامعة بنها باستقبال الطلاب الوافدين من كافة الدول وتشجيعهم للدراسة بكليات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة إزالة أية معوقات تواجه طلابنا الوافدين من خلال مكتب الوافدين باعتباره المدخل الرئيسي للوافدين داخل الجامعة والمسؤول عن إرشادهم وحل مشاكلهم.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على فتح أسواق للطلاب الوافدين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.