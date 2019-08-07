شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن يستطيع المخربون هدم ما تحققه مصر من إنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويعد مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة في العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

والمشروع يشمل 7 وحدات إنتاج تتمثل في وحدتين لإنتاج حمض الكبريتيك ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لهما إلى نحو 570 ألف طن سنويا ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 180 ألف طن سنويا ووحدة لإنتاج أحادي ثنائي فوسفات أمونيوم بطاقة إنتاجية 90 ألف طن سنويا ووحدة إنتاج أحادي وثنائي فوسفات أمونيوم محبب بطاقة إنتاجية 360 ألف طن سنويا بالإضافة إلى وحدة إنتاج سوبر فوسفات ثلاثي بطاقة إنتاجية بطاقة إنتاجية 2.250 مليون طن سنويا.

ويقع المشروع على مساحة 400 فدان ليكون صرح صناعي عملاق كما يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة.

وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان «قلاع صناعية بسواعد مصرية»، كما قام الرئيس بجولة تفقدية لمجمع الاسمدة الفوسفاتية والمركبة واستمع لشرح تفصيلي عن المعامل الرئيسية للأعمال داخل المجمع .

وقال السيسي خلال الافتتاح إن الهدف الرئيسي من إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة هو محاولة لتنفيذ توصية بأحد مؤتمرات الشباب لتحويل ما لدينا من قدرات من غاز طبيعي ومواد خام لقيمة مضافة يمكن الاستفادة منها في السوق المصرية.

وأضاف الرئيس أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة سيتيح الاستفادة من المواد الخام بدل تصديرها للخارج، لافتا إلى أن الوقت هو المتحكم الرئيسى في إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح السيسى أن الشركات تتفق على مدة 7 سنوات لإتمام تنفيذ المشروع مؤكدا: «ولما نضغط عليهم أوى يقولك 5 سنين عن طريق تذليل أي إجراءات بيروقراطية قد تؤخر تنفيذ المشروع».

وأشار الرئيس إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية هو محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحويلها لقيمة مضافة تجعلنا نتوقف عن الاستيراد وتصدير الفائض للخارج وتوفير 1500 فرصة عمل للشباب للعمل على توفير حياة كريمة لأسرهم واستكمال مسيرتنا في التنمية.

وكشف السيسي عن افتتاح مدينة الرخام الجديدة على مساحة 30 مليون متر خلال العام القادم، وذلك باستخدام جميع التقنيات والاشتراطات البيئية بصفة دورية للاطمئنان على سريان المشاريع.

كما قال الرئيس: «إنه يجب أن نتحرك بجدية ومسؤولية لتغيير الواقع الذي نعيشه في مصر، لافتًا إلى أنه قال خلال حديثه في مؤتمر الشباب السابع «أننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لدولة بحجم مصر».

وتابع السيسى قائلا: «فوجئت بأن وسائل الإعلام والصحف تناقلتها بشكل مغاير حيث نشرت أننى قلت إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لحل مشكلات مصر»، وتابع: «لم أقل لحل مشكلات مصر، ولكنى أتكلم عن مصروف وليس عن مبلغ لحل مشكلات، مؤكدًا أننا نحتاج لتريليون دولار سنويًا للمصروفات الأساسية للمواطنين في مصر».

وأوضح الرئيس أننا نحتاج للتكاتف جميعًا من الدولة وكل الشرفاء من المصريين في القطاع الخاص لبناء مصر، مضيفًا: «أنا داعم للجميع، وتعالوا نبنى بلدنا»، مشددا على أن الدولة تقدم التيسيرات لرجال الأعمال كما أنه مستعد لافتتاح مشروعات وقلاع صناعية لرجال أعمال يبنون ويعملون مع الدولة، مؤكدا أن هناك عدة مشروعات قومية تم تنفيذها ومن المنتظر افتتاحها قريبا، مؤكدًا أن تلك المشروعات هي الأمل الذي يحاول أهل الشر والمخربون أن يهدموه.

ووجه الرئيس رسالة للمخربين قائلًا: «لا مش هتقدروا تهدوا.. ربنا ما يرضاش بكده»، مشيرا إلى أن الله خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس للتخريب والهدم، مخاطبًا المصريين قائلا: «بصوا يا مصريين على الدنيا حولنا، هل هناك دين يقام بالعنف».

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وأكد الرئيس أنه لا يوجد إصلاح يقام بالهدم ولا يوجد دين يدعو للعنف والإرهاب ويجب أن نتصدى للإرهاب ونقدم لأبنائنا التوعية ضد الفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة متقدمة تقام بالهدم ولكن بالانضباط والخلق والتعليم والجهد والصبر والبناء.

ومن جانبه، أكد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، أن الجهاز يسعى بأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائى، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض الصناعات الغذائية الأخرى.

وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، أن جهاز المشروعات الوطنية يشارك في بعض المشروعات الخاصة بتعظيم العائد والاستغلال الأمثل لتعزيز الثروات الطبيعية المتاحة في مصر.

وتابع اللواء مصطفى أمين أن من المشروعات الكبرى هي إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة، إضافة إلى المشروعات التي تخدم متطلبات الإعاشة اليومية.

وأوضح أن كل ذلك يتم من خلال مجمعات المصانع التابعة لها بالفيوم وبأبورواش، حيث يضم مجمع الفيوم 9 مصانع، وتبلغ جملة الطاقات الإجمالية لها أكثر من مليون طن سنويًا بينما مجمع أبورواش يضم 17 مصنعا.

وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسمدة المختلفة، وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير والحد من الاستيراد مع تعظيم العائد وتحقيق القيمة المضافة لأحد أهم الخامات التي تتميز بها ثروات مصر الطبيعية وهي خامة الفوسفات، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وتابع أن المجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة يضم 9 مصانع هي: مصنع لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم المحبب، مصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر للفوسفات المحبب، مصنع لإنتاج الأسمدة البلورية الذوابة، مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز، ومصنعي الفوسفوريك التجاري، ومصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، كما يضم المجمع مجموعة من المنشأت الإدارية والفنية والطبية والترفيهية ورصيف بحري للتحميل والتصدير.

وأكد أن مصانع شركة النصر تساهم في توفير بعض المنتجات الحيوية الهامة مثل الكلور الذي يستخدم في محطات مياه الشرب، بينما يبلغ إنتاج الشركة من الشبة السائلة والصلبة 50% من الإنتاج المحلى.

وأضاف اللواء مصطفى أمين أن الشركة تقوم بتصدير ما يزيد من حاجة السوق المحلية من بعض الأصناف إلى دول العالم، وتنفرد شركة النصر بإنتاج عدد من الأنواع الخاصة من الأسمدة والكيماويات.

وتابع أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يحرص على تطبيق أحدث نظم الإدارة في العمل، وحصلت شركة النصر على شهادة 17025 من المجلس الوطنى للإنشاء، إضافة إلى شهادة الجودة.

وأوضح أن الشركة حصلت على عدة شهادات أيزو، مشيرًا إلى أنه بالعمل الجاد المتميز لجميع العاملين تم إنجاز المجمع الصناعى العملاق في العين السخنة خلال 36 شهرا فقط بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة.

في حين قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة هو نتيجة جهد وتحد كبير لعامل الزمن والمصاعب المصاحبة لعمليات تنفيذ المشروع.

وأضاف أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة هو نتيجة لمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لجميع مراحل، لافتا إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات منذ بداية تنفيذه نرى مصانع المجمع تعمل بكامل طاقتها.

وأوضح أن الهدف من مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة هو تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى، وتحقيق الاستفادة والاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف أن أهداف المشروع تتضمن أيضا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، ومردود اقتصادى للأموال المستثمرة، وتوفير عملات أجنبية من خلال عائدات تصدير الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وفي النهاية أهدى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، نسخة من المصحف للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحرص الرئيس السيسي على قيام مجموعة من الشباب المصري برفع الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية، رافق السيسي خلال رفع الستار عن اللوحة التذكارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.