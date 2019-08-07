شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يتفقد مقار «القرعة والتضامن والسياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالعاطى وزير الري، رئيس بعثة الحج، بزيارة مقر حجاج القرعة والسياحة والتضامن، وعقد اجتماعا للاطمئنان عن حالة الحجاج.

والتقي الوزير بعض الحجاج من كافة البعثات وإطمأن على أحوالهم الصحية وعن الخدمات التي تقدّم لهم، حيث أثنوا جميعا على مستوي الخدمة والرعاية الصحية التي تقدم لهم، وحرص الوزير على مقابلة كبار السن من الحجاج وأصحاب الأعذار والمرضي وتفقد إحدي العيادات التي تقدم الرعاية الصحية للحجاج وكذلك الصيدليات التي تصرف العلاج.

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ووجه رئيس البعثة بضرورة استمرار وجود أفراد بعثة وزارة الأوقاف الدعوية التي تصاحب الحجاج لعقد الندوات والمحاضرات التثقيفية لهم.

من ناحية أخرى، قام الدكتور عبدالعاطى، يرافقه قنصل مصر بجده حازم رمضان، بزيارة وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكة المكرمة، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرامَ، وأشاد رئيس بعثة الحج المصرية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مثمّنًا دور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.وتم توجيه الشكر لأجهزة المملكة على المجهودات المبذولة للخروج بموسم الحج هذا العام في احسن صورة دون أي مشاكل.

وقدم وزير الحج السعودي الشكر لأجهزة الحكومة المصرية على التنسيق التام مع السلطات السعودية، وأشار إلى ان نصيب مصر من تأشيرات الحج هذا العام هو الأكبر على مستوي كل الدول.

الدكتور عبد العاطى وزير الري يزور مقر حجاج القرعة والسياحة والتضامن