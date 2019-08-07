- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة تجميل بحوزة راكب قادم من اسطنبول، بالمخالفة للقانون وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة في أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه عثر على علب فارغة خاصة بأجهزة تجميل أسفل حقيبته.
وبالعرض علي الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك أمر بتفتيش الراكب ذاتيا، وتم العثور على عدد كبير من أجهزة التجميل باهظة الثمن، حاول إخفاءها حول جسده.
وقرر تحرير محضر جمركي ضد الراكب وتحريز المضبوطات بعد العرض على جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب أجهزة تجميل حول جسد راكب بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.