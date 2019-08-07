إحباط تهريب أجهزة تجميل حول جسد راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة تجميل بحوزة راكب قادم من اسطنبول، بالمخالفة للقانون وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة في أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه عثر على علب فارغة خاصة بأجهزة تجميل أسفل حقيبته.

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وبالعرض علي الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك أمر بتفتيش الراكب ذاتيا، وتم العثور على عدد كبير من أجهزة التجميل باهظة الثمن، حاول إخفاءها حول جسده.

وقرر تحرير محضر جمركي ضد الراكب وتحريز المضبوطات بعد العرض على جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​