نشاط رياح ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس السائد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ثابت من ناحية درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية حتى أمس الثلاثاء، هدأ اعتبارًا من اليوم ليسود طقسًا معتدلًا على هذه المناطق.

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الطقس لا يزال حارًا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلًا.

وأوضح أن نسب الرطوبة لا تزال عالية، ما يؤدي لوجود الشبورة صباحًا على الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة تتراوح ما بين 85 و90% على السواحل الشمالية في الصباح الباكر، وبين 75 و 80% في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهرة.

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وقال عبد العال، إن النسب العالية للرطوبة تبدأ من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثامنة صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا لتصل إلى أقل معدل في الثالثة ظهرًا، على عكس الحرارة التي تصل لأقل معدل في الصباح الباكر، وأعلى معدل في الثالثة عصرًا، موضحًا أن الشبورة المائية تتشتت تدريجيًا مع طلوع الشمس لتختفي تمامًا في التاسعة صباحًا.

وعن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، أشار إلى أنها تتراوح بين 30 و31 درجة على السواحل الشمالية، و35 و36 درجة على الوجه البحري والقاهرة، فيما تتراوح بين 37 و38 درجة على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة وحتى شمال الصعيد، وبين 41 و42 درجة على جنوب الصعيد.

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