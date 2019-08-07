وكيل الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ينظم الأزهر الشريف، صباح الخميس، احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، ولقاءً تعريفيًا بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية التابعين لمنطقة القاهرة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبحسب بيان، يحضر الاحتفالية الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات المشيخة، ضمن حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، وتحفيزًا لهم على التفوق، وحث الطلاب على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.