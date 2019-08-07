"نقل الكهرباء" توقع عقدا مع سيمنس لاجراء دراسات على مشروعات الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد صلاح:

أعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، توقيع عقد مع شركة سيمنس، لخبرتها اللازمة والمعرفة الكافية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء كونها هي الاستشاري الذي تم الاستفادة به لإجراء دراسة المخطط الرئيسي للشبكة حتى عام 2025.

وقالت مشالى فى تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم تحديد أطر التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس، عبر تحديث البرامج الجديدة والحاجة إلى ضم برامج أخرى على النحو التالي:

1- تحديث برنامج PSSE باضافة Modules جديدة .

2- برنامج PSS SINCAL الذي يستخدم لعمل الدراسات الخاصة بأجهزة الوقاية والتحكم القومي، وتنظيم العزل الكهربائي للشبكة ويستخدم هذا البرنامج أيضاً لعمل الدراسات الخاصة بالمحطات النووية.

3- برنامج PSS MOD المستخدم في تنظيم ملفات العمل والدراسات .

4ـ الدعم الفني للبرامج المستخدمة لمدة 6 سنوات

5 ـ البرامج التدريبية لدعم مهندسي قطاع دراسات الشبكات

6 ـ خدمات استشارية ومشاركة فريق عمل قطاع دراسات الشبكات في إعداد الدراسات اللازمة والمطلوبة بالكفاءة التي تضاهي الشركات العالمية، ودعم مسيرة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مسيرتها نحو تطوير البنية التحتية ومواجهة التحديات التي تواجه الشبكة القومية.

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وأشارت إلى أن شركة سيمنس بدأت في إعداد الدراسات الفنية ومن بينها:-

1 ـ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشروع تطوير شرق العوينات، إضافة إلى الدراسات الفنية المطلوبة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في المشروعات القومية وتأثيرها على الشبكة القومية لكل من :-

1ـ مشروع القطار الكهربائي السريع.

2 ـ مشروعات محطات شحن السيارات الكهربية ( E MOBILITY).

وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات يتم العمل عليها من أهمها التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء، ما يستدعي وجود شبكات قوية تتعامل مع طبيعة التغيرات السريعة لهذا النوع من الطاقات.

وأكدت رئيس المصرية لنقل الكهرباء أهمية الدور الذى ستقوم به سيمنس في تقديم الدعم الفنى اللازم لعمل الدراسات المطلوبة للشبكة .

ومن جانبه قال المهندس ايهاب فوزى – النائب الأول للرئيس التنفيذي لشبكات سيمنس الرقمية بمصر، إن الشبكات الرقمية تلعب دورا رئيسيا في خلق منظومة مستدامة للطاقة في مصر من خلال تيسير دمج مصادر الطاقة الجديدة والمتنوعة في الشبكة، بما يتيح زيادة في حجم الطاقة المولدة والموزعة، مع إمكانية دمجها ضمن شبكة الكهرباء الرئيسية، بما يمنح مرونة ورؤية كاملة لكافة أجزاء ومكونات الشبكة.

وأعرب عن سعادته بما وصفه الفرصة الهامة التى ستتيح لسيمنس المساهمة فى دعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مسيرتها نحو التحول الرقمى للبنية التحية لشبكة نقل الكهرباء فى البلاد باعتبار سيمنس شريك تكنولوجى .

وقال إنه ستسعى الدراسة التى ستجريها سيمنس لاستكشاف الفرص والوقوف على التحديات التى تواجه الشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة .