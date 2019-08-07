تفاصيل اجتماع 3 وزارات لوضع نموذج المرحلة الثانية من موازنة "البرامج والأداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل الاجتماع الثالث الذي عقد في وزارة التخطيط مع ممثلي وزراة الري، لوضع نموذج تطبيق المرحلة الثانية من "البرامج والأداء"، بحضور ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية وممثلين لكافة هيئات وزارة الري.

وأوضحت نبيل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هيئة حماية الشواطئ انتهت من وضع تصور تسلسل البرامج رأسيًا في كل المشروعات التي تقوم بها الهيئة، وتم الاتفاق على ضبط المؤشرات لأنها لم تكن بالشكل المطلوب.

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وتابعت: "نحن حاليًا في مرحلة تطوير النموذج ويتم ضبطه وتعديله بالتطبيق على هيئة حماية الشواطئ كنموذج للخروج به بصورة مثالية لتطبيقه على كافة الهيئات والوزارات في الموازنة القادمة".

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أنه تم الاتفاق على ضبط النموذج على هيئة حماية الشواطئ من حيث البرامج والمؤشرات، وبعد الاتفاق عليه سيتم تعميمه على باقي الوزارات والجهات حتى تعد الموازنة القادمة على أساسه، ولكي تسلم كافة الجهات موازنتها على أساس هذا النموذج.

​وأشارت سيلفيا نبيل، إلى أنه تم الاتفاق على عقد تدريبات لجميع الوزارات والهيئات في الفترة القادمة، بعد الاتفاق على النموذج الثابت الذي سيتم إعداد الموازنة القادمة على أساسه.