بعد القرارات الرسمية.. تعرف على عدد أيام الإجازات للحكومة والخاص في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

يستعد المصريون لاستقبال وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يومي السبت والأحد المقبلين، ومنحت الدولة للعاملين في القطاع العام 5 أيام إجازة تبدأ من السبت المقبل وتنتهي الأربعاء، وللقطاع الخاص 3 أيام تبدأ من السبت وتنتهي الاثنين المقبل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتبار الفترة من السبت 10 أغسطس الجاري، حتى يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعلى مستوى القطاع الخاص، أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الوزراء، بإجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة.