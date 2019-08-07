ضبط شخصين لمحاولتهما سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين لمحاولتهما سرقة أحد الأشخاص بالإكراه بحلوان.

جاء ذلك أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 2 من العناصر الإجرامية مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتين، حال شروعهما في سرقة هاتف محمول كرهاً من "أجنبي، مقيم بدائرة القسم".

بسؤال المجني عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهمان، وقاما باستدراجه لمحل الواقعة، وفور وصوله، تعديًا عليه بالضرب في محاولة لسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.