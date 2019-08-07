ضبط 2 من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 500 جرام هيروين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، أفادت بقيام 2 من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في 7 قضايا متنوعة، مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال تواجدهما بمنزل أحدهما، وبحوزتهما 18 قطعة حجرية خام لمخدر الهيروين، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وميزان حساس.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والميزان لاستخدامه في عملية الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.