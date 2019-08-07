ضبط موظف بشركة سياحة لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف بإحدى الشركات السياحية، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وردت إلى العميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، بتردد إحدى السيارات بدون لوحات على فنادق كورنيش النيل، يقوم قائدها بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للأجانب والعرب، مخالفاً القانون رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب هشام عبدالحارس، الضابط بقطاع التأمين بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط "محمد. ح" موظف بإحدى شركات السياحة، وبحوزته مبالغ مالية 7500 دولار، و2200 جنيه وزجاجات خمر، وسيارة بدون لوحات.

وبمواجهته أمام العقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، أقر بالحيازة والأحراز للمبالغ المالية بقصد الاتجار الأجنبي بالسوق السوداء، والخمر للاتجار بها خارج الأسواق الحرة، والسيارة للتنقل لمقابله عملائه من العرب والأجانب.

تم تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.