أخبار مصر | "الآثار": إزالة تعديات عن 3 مباني أثرية في منطقة الغورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": إزالة تعديات عن 3 مباني أثرية في منطقة الغورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة وزارة الآثار لإزالة كافة التعديات الواقعة على المناطق الأثرية وحمايتها والحفاظ عليها؛ نجحت مناطق آثار الأزهر والغوزي، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة في تنفيذ قرارات الإزالة عىي عدد من التعديات الواقعة بهذه المناطق.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه تم تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة بمنطقة آثار الأزهر والغوري علي كل من الواجهة الرئيسية والفرعية لجامع أسنبغا أثر رقم ١٨٥ بمنطقة درب سعادة، وحمام الشرايبي ومسجد الجمالي يوسف أثر رقم ١٧٨ بمنطقة سعيد جقمق، وذلك بالجهود الذاتية للمنطقة وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، وقسم الدرب الأحمر.

Advertisements

كما تم ترميم وإصلاح وصيانة أحجار السور الخارجي المتساقط بقبه الغوري وذلك بالجهود الذاتية للمنطقة، قامت مسؤول رفع الكفاءة بالتعاون مع شركة النظافة التابعة لشركة المقاولون العرب، برفع وإزالة الأشجار الموجودة بقطعة الأرض المجاورة لقبة الغوري.

وأشار مصطفى إلى أن حملات الإزالة مستمره بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في إطار خطة الوزارة حتى نهاية شهر أغسطس 2019.