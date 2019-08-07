أخبار مصر | "الآثار": إزالة 149 حالة تعدي على الأراضي الأثرية في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": إزالة 149 حالة تعدي على الأراضي الأثرية في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة وزارة الآثار؛ لإزالة كافة التعديات الواقعة على المناطق الأثرية وحمايتها والحفاظ عليها؛ نجحت مناطق آثار محافظة البحيرة، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة في تنفيذ قرارات الإزالة علي عدد من التعديات الواقعة بهذه المناطق.

وقالت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إن عدد الحالات التي تم تنفيذها في منطقة البحيرة الأثرية حتى الآن بلغ ١٤٩ حالة تعدٍ في عدد ٢٠ تل أثري بمراكز كفر الدوار وأبو حمص والدلنجات وحوش عيسى وأبو المطامير والمحَمودية وايتاي البارود وكوم حمادة.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد 24 قرار إزالة للتعديات بالبناء بإجمالى مساحه 4735 م، وتنفيذ عدد 18 قرار إزالة تعدي بالزراعة وإزالة عدد 10 قرارات تعدي بالتشوين بإجمالى 52 قرار إزاله.

كما نجحت المنطقة أيضًا في إزالة عدد97 حالة تعدي إزالة فورية منها 38 حاله تعدي بالبناء على مساحه 4195 م2، وعدد 20 حاله تعدي بالزراعة وعدد 39 حالة تعدي بالتشوين.