أخبار مصر | شاهد.. مسلة رمسيس الثاني فوق عرباتها المتجهة إلى العلمين (40 صورة وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مسلة رمسيس الثاني فوق عرباتها المتجهة إلى العلمين (40 صورة وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على صور وفيديوهات خاصة لعملية نقل مسلة الملك رمسيس الثاني من حديقة الأندلس أمام برج القاهرة في منطقة الزمالك، إلى متحف العلمين الجديد في مدينة العلمين الجديدة، حيث تحركت العربات فجر اليوم.

وكشفت "مصادر خاصة" داخل وزارة الآثار لـ"الخليج 365"، أن شركتين إحداهما إيطالية وشركة المقاولون العرب بالإضافة للمجلس الأعلى للآثار استمروا في محاولات فك مسلة الملك رمسيسالثاني، على مدى ما يقرب من 30 يومًا مضت ولكن ظلت المسلة صامدة أمام محاولاتهم التي اكتلمت بشكل نهائي فجر اليوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف مصدر أن أولى محاولات فك المسلة كانت عن طريق خلخلتها من أعلى إلى أسفل وهو ما اعترض عليه المرممين وتم إيقاف هذه المحاولات على الفور والبدء بمحاولات جديدة.

ثم بدأت المحاولات الثانية والتي تقوم على أساس إزالة القاعدة السفلية للمسلة ثم إحاطتها بقميص من المعدن تمهيدًا لرفعها ثم إمالتها على عربات النقل، وقال المصدر إن القاعدة كانت صلبة للغاية ومدعمة بكمر حديد من الداخل وهو الأمر الذي تعثر معه إزالتها، ثم وبقيادة شركة إيطالية تم النزول بالحفر إلى منتصف القاعدة الأسمنتية والتي تم وضعها منذ الستينات لتركيب المسلة فوقها.

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ثم تم عمل ثقوب بها ووضع صلبات حديدية ثم النشر من أسفل الثقوب، ثم إحاطة المسلة بقميص معدني مع ملء الفراغ ما بين القميص والمسلة بمواد من الكاوتشوك وتم الاستعانة بونشين لإمالتها على العربات الخاصة بالنقل، والتي تحركت صوب مدينة العلمين.

وحصلت "الفج"ر على 40 صورة لإمالة المسلة، ووصف المصدر الصور بأنها نهاية محاولات استمرت لمدة 30 يومًا، وأشار إلى أن هذه المسلة كانت موجودة في حديقة المسلة المواجهة لبرج القاهرة، وتعتبر هي المسلة القبل الأخيرة الموجودة بالعاصمة، حيث أن بعد نقلها لن يكون موجود مسلات قائمة بها سوى مسلة مطار القاهرة الدولي، والتي أصبحت حاليًا غير مرئية بسبب تقاطع الكباري أمامها.

يذكر أن المسلة تعود للملك رمسيس الثاني، وموطنها الأصلي منطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منها هذه المسلة، والتي نُقلت بعد ثورة يوليو 52 إلى منطقة الجزيرة أمام برج القاهرة، كما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صان الحجر أمام مطار القاهرة الدولي.

وعلى مدى ما يقرب من 70 عامًا ظلت المسلة أحد معالم منطقة الجزيرة، حيث تقع بالقرب من البرج، والمسلة للملك رمسيس الثاني الذي هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيث شيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وصرح معبد الأقصر، وله عدد من التماثيل المشهورة منها تمثاله في منطقة ميت رهينة وقام بتأسيس عاصمة برعمسيس وله عدد كبير من المسلات في تانيس "صان الحجر".