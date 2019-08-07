أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وشركة أبو قير للأسمدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وشركة أبو قير للأسمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في دعم خطة الدولة لتفضيل المنتج المحلي والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، مشددا على تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مُستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المُنتجات بأسعار مُناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعاييرالجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في إطار التعاون البناء بين أجهزة الدولة وبعضها البعض في شتى المجالات.

وأوضح "التراس"، أنه تم الاتفاق على تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة المعدات وماكينات خطوط الإنتاج بشركة أبو قير للأسمدة وأيضا تصنيع قطع الغيار المختلفة وإصلاح الكروت الإلكترونية، مؤكدا على استغلال الإمكانيات التصنيعية المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع لتوفير العملة الصعبة في استيراد قطع الغيار من الخارج .

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وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدبير احتياجات الشركة من نظم ومحطات إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة LED والتجهيزات والأثاث وشاشات LED ومواسير البولي إيثيلين متعددة الاستخدامات، مشيدا بالدور الوطني لشركة أبو قير للأسمدة ومجهودتها الرائدة في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب كيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية والتي نتعاون معها في تلبية مُتطلبات الشركة المختلفة.

وأشار "أبو المعاطي"، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسستنا الوطنية وفي مُقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة.