أخبار مصر | "مدبولي" يتابع فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتابع فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء: الكهرباء، والبترول، والمالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن هذا الاجتماع يأتي بعد ٣ أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع برئاسة رئيس الوزراء فى ١٨ يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

Advertisements

وخلال الاجتماع، أطلع الوزراء المعنيون رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات الفنية التى تم عقدها بين الخبراء وممثلى تلك الوزارات على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

وفي هذا الإطار أثنى رئيس الوزراء على حرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكداً أن تلك المرونة سوف تُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات فى أفضل الأحوال، وهو ما سوف يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

وأكد مدبولي أنه سوف يستمر فى عقد هذا الاجتماع الدوري مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.