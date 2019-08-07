أخبار مصر | رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر وفد التضامن والفنادق للاطمئنان على الحجيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر وفد التضامن والفنادق للاطمئنان على الحجيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية ورئيس البعثة المصرية للحج، مقر بعثة التضامن الاجتماعى بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة.

يرافقه أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، واللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذى لمكتب شئون حجاج مصر، واللواء ممدوح العدوى سكرتير عام البعثة الرسمية والدكتور محمد ضاحى رئيس البعثة الطبية ومجدى شلبى رئيس بعثة السياحة.

حيث تم خلال اللقاء تناول الخدمات المقدمة للحجيج مطمئنا على الحالة الصحية لهم وبذل الجهود لتذليل كافة الصعوبات التى قد تعترض الحجيج والتنسيق بين البعثات فى إطار خدمة ضيوف الرحمن، حيث أشاد عبد العاطى بالجهود المبذولة وأن هذا العام سيشهد تحسنا عن الأعوام السابقة فى نوعية الخدمات المقدمة.

وقد قام عبد العاطى خلال زيارته بتفقد فنادق بعثة حج التضامن الإجتماعى والتقى بعدد من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث تبادل معهم الحديث واستمع إلى الخدمات التى تقدمها بعثة التضامن الاجتماعى لهم.

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كما قام رئيس البعثة المصرية للحج بتفقد العيادات الطبية بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة واستمع إلى عدد من الحجيج المتواجدين بالعيادة واستفسر منهم عن الخدمة الطبية المقدمة، كما قام بزيارة الصيدلية للتاكد من توافر الادوية بها.

وقد استمع عبد العاطي الى شرح توضيحى قدمه رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى حول الخدمات التى توفرها بعثة التضامن الاجتماعى للحجيج مشيرا إلى أن البعثة تخدم ١٢ الف حاجا وان غرفة العمليات المركزية للبعثة فى حالة إنعقاد مستمر على مدار ٢٤ ساعة حيث تتلقى الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالحجيج مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحجيج بالفنادق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة كما تتم متابعة المطاعم.

وأضاف عبد الموجود أن هناك متابعة مستمرة للحالات المرضية بالمستشفيات وعددها ٤ حالات وانه حاليا يتم تكثيف الجهود نحو الاستعداد لأداء مناسك الحج.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، قد وصل للأراضي المقدسة، مساء الاثنين الماضى.