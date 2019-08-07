أخبار مصر | التضامن: تكريم عدد من وعاظ وواعظات دور الرعاية الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: تكريم عدد من وعاظ وواعظات دور الرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكرم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عددا من وعاظ الأزهر الشريف المتميزين في العمل لمدة عام كامل داخل دور الرعاية الاجتماعية تم خلاله رصد المشكلات السلوكية والنفسية التي يعاني منها الأبناء بتلك الدور والتدخل لحلها عن طريق إدارة الأسرة والطفولة بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي ببنى سويف وبرنامج التدخلات النفسية لأبناء دور الرعاية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة.

وقد قام الوعاظ بتقديم التوعية الدينية وتنفيذ ندوات مختلفة مع الأبناء والأخصائيين ومقدمي الرعاية في عدد 24 دار في أوقات منتظمة بمعدل زيارتين أسبوعيا لمدة عام كامل رصدت الوزارة خلاله مردود إيجابي واستجابة الأبناء لموضوعات الوعاظ في المجالات الدينية والأخلاقية.

وقد سبق أن قامت الوزارة بتدريب هذا العدد من الوعاظ واكسابهم المعرفة عن الاحتياجات النفسية والاجتماعية والسلوكية للأبناء وأيضا الجوانب الشرعية والمحددات القانونية والعوامل الاجتماعية المؤثرة على أبناء الدور والتركيز على اكسابهم التوعية الصحية والنظافة الشخصية.