أخبار مصر | عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالحكومة ( 5 أيام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالحكومة ( 5 أيام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.