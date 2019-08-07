مصر | "تشكيل عصابي" وراء السطو المسلح على بنزينة الهرم.. وسرقة "350 ألف جنيه"

وورد بلاغا لمامور قسم شرطة الهرم بوجود سرقة داخل محطة وقود كائنة بطريق (المنصورية كفر الجبل) بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص، مُقيم منطقة المعادي بالقاهرة، بقيام خمسة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "أربعة منهم مُلثمين وسائق السيارة" بحوزتهم 3 بنادق خرطوش بتهديدهم والعاملين بالمحطة واصطحابهم لداخل غرفة والاستيلاء منهم على مفتاح الخزينة وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه من داخلها، 2 هاتف محمول، حافظة نقود "بداخلها مبلغ 600 جنيه" خاصة بإثنين منهم)، وفروا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة أفراد تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية وسبق اتهام 3 منهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة، ومقيمين بالجيزة والقاهرة والفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 111،780 جنيه، 7هاتف محمول"تم شرائها حديثًا من المبالغ المالية المستولى عليها"، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرروا بإتفاقهم على سرقة المحطة المشار إليها وفي سبيل ذلك قام اثنين منهم بتجهيز الأسلحة النارية "3 بنادق خرطوش"، وقاموا بسرقة السيارة المستخدمة في الحادث، من مالكها حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس "مبلغ بسرقتها" والسابق العثور عليها بشارع العروبة بالطالبية، وقام أحدهم بإخفاء 2 بندقية خرطوش طرف "عامل بمزرعة كائنة بكفر المنسي دائرة القسم سن 29 ومُقيم زاوية أبومسلم بأبوالنمرس"، تم ضبطه وأرشد عن الأسلحة النارية و21 طلقة لذات العيار، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط البندقية الخرطوش الثالثة المستخدمة فى الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.