مصر | وزير الداخلية مهنئا "السيسي" بالعيد: على العهد نمضي خلفكم أكثر عطاء ووفاءً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية مهنئا "السيسي" بالعيد: على العهد نمضي خلفكم أكثر عطاء ووفاءً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

"بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يُسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة في العطاء والتضحية والفداء وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل فى علاه لنجد في هذا دافعاً لمواصلة البذل والعطاء لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الإزدهار والرخاء.

فتحية لكم سيادة الرئيس زعيماً صادقاً وقائداً لمسيرة التنمية والبناء ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضي خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد في سبيل رفعة الوطن وعزته مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان،وكل عام وسيادتكم بخير". وبعث وزير الداخلية أيضا برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغراء والتي نستقى منها قيم السمو والرفعة والنقاء والمقاصد السامية لمعانى العطاء والتضحية والفداء فإننا نتوجه للمولى جل فى علاه بالدعاء أن يجعله عيداً مباركاً تتجدد فيه طاقات العمل والبناء لترتقي مسيرة مصرنا الغالية إلى العلياء وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن وبالبركات. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان..وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير". وكما بعث "توفيق"، برقية تهنئة بعيد الأضحى لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين في شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية. Advertisements وكل عام وفضيلتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وبعث أيضا وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الاحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والإزدهار والرخاء من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر.. بعطاء أبناءها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة. وكل عام وسيادتكم بخير". وكما بعث "توفيق" برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين المولى العزيز الحكيم أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية. وكل عام وسيادتكم بخير". كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. يُجسد إحتفالنا بتلك المناسبة العطرة التى يفرح فيها من صبر وإحتسب ترسيخاً لقيم التضحية والفداء ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا فى هذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية. وكل عام وسيادتكم بخير". وكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة والإسلامية والعربية وكل عام وسيادتكم بخير

حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".

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