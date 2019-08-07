شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2019\2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تفعيل خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد، للعام الجامعي 2019/2020 على الموقع الإلكتروني للجامعة، مشيرًا إلى وجود جميع الخطوات التي يتبعها الطالب، أثناء التقديم على الموقع، وموضحًا أنه تم وضع جدول زمني لجميع كليات الجامعة، ويبدأ الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة الجدد ابتداءً من يوم 27 أغسطس الجاري.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبي وفقآ للحروف الأبجدية، كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة.

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وأعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد، حيث يبدأ الكشف الطبي إبتداءً من يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 كلية لكلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، وأول سبتمبر كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلى حرف (ي)، ويوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلة الحاسبات، ويوم 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلى حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلى حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

ويتم الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة في ميدان الجيزة، على أن يكون الكشف الطبي من الساعة 9.30 حتى الساعة 11.30 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30 ظهرًا للطلبة. وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد المميكنة، بالإضافة لصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني، على أن يتم عمل تحليل فيرس «سي» لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية، وعلى الطلاب الذين قاموا بعمل تحليل فيروس «سي» ضمن حملة 100 مليون صحة احضار الكارت الدال على ذلك.

وفي حالة تعذر التسجيل من خلال الموقع الالكتروني يتم التوجه للتسجيل إلى مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية الكائن داخل المدينة الجامعية للطلاب بجوار المسرح، كما يتم سداد مبلغ 20 جنيهاً رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (نظامي – انتساب)، ومبلغ 150 جنيهاً (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيهاً (لطلبة كلية التمريض) ويقوم الطالب بإحضار أصل و2 صورة من إيصال السداد.