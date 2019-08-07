شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الكهرباء» تكلف «سيمنس» بإجراء دراسة المخطط الرئيسي للشبكة حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، توقيع عقد مع شركة سيمنس لإجراء دراسة المخطط الرئيسي للشبكة حتى عام 2025، لما تمتلكه شركة سيمنس للتكنولوجيا من الخبرة اللازمة والمعرفة الكافية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء كونها هي الاستشاري الذي تم الاستفاده به.

وأضافت مشالى، في تصريحات صحفية، أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تطوير وتحديث الشبكة القومية لمواكبة التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية، وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة على المستوى القومي وجعل مصر مركزا إقليميا لتصدير ونقل وتبادل الطاقة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشارت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى أنه تم تحديد أطر التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس في تحديث البرامج الجديدة والحاجة إلى ضم برامج أخرى في تحديث برنامج PSSE باضافةModules جديدة وكذلك برنامج PSS SINCAL الذي يستخدم لعمل الدراسات الخاصة بأجهزة الوقاية والتحكم القومي وتنظيم العزل الكهربائي للشبكة ويستخدم هذا البرنامج أيضاً لعمل الدراسات الخاصة بالمحطات النووية وبرنامج PSS MOD المستخدم في تنظيم ملفات العمل والدراسات.

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ولفتت إلى أن التعاقد يقدم أيضاً الدعم الفني للبرامج المستخدمة لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية لدعم مهندسي قطاع دراسات الشبكات وخدمات استشارية ومشاركة فريق عمل قطاع دراسات الشبكات في اعداد الدراسات اللازمة والمطلوبة بالكفاءة التي تضاهي الشركات العالمية ودعم مسيرة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مسيرتها نحو تطوير البنية التحتية ومواجهة التحديات التي تواجه الشبكة القومية.

وأكدت مشالى أن شركة سيمنس بدأت في إعداد الدراسات الفنية ومن بينها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشروع تطوير شرق العوينات، بالإضافة إلى الدراسات الفنية المطلوبة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في المشروعات القومية وتأثيرهاعلى الشبكة القومية مثل مشروع القطار الكهربائي السريع ومشروعات محطات شحن السيارات الكهربية (E MOBILITY).

وأكدت أن هناك عدد من التحديات يتم العمل عليها والتى من أهمها التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء مما يستدعى وجود شبكات قوية تتعامل مع طبيعة التغيرات السريعة لهذا النوع من الطاقات، مشيرة إلى أهمية الدور الذي ستقوم به شركة سيمنس في تقديم الدعم الفنى اللازم لعمل الدراسات المطلوبة للشبكة.

من جانبه، أضاف المهندس إيهاب فوزى، النائب الأول للرئيس التنفيذى لشبكات سيمنس الرقمية في مصر، أن الشبكات الرقمية ستلعب دورا رئيسيا في خلق منظومة مستدامة للطاقة في مصر من خلال تيسير دمج مصادر الطاقة الجديدة والمتنوعة في الشبكة، بما سيتيح زيادة في حجم الطاقة المولدة والموزعة، مع إمكانية دمجها ضمن شبكة الكهرباء الرئيسية، وبما يمنح مرونة ورؤية كاملة لكافة أجزاء ومكونات الشبكة، معرباً عن سعادته بتلك الفرصة الهامة التي ستتيح لهم المساهمة في دعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مسيرتها نحو التحول الرقمى للبنية التحية لشبكة نقل الكهرباء في البلاد باعتبار شركة سيمنس شريك تكنولوجى، بالإضافة لذلك، ستسعى الدراسة التي ستجريها سيمنس لاستكشاف الفرص والوقوف على التحديات التي تواجه الشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة .