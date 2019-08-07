شكرا لقرائتكم خبر عن معماري إيطالي يكشف تفاصيل أول غابة عمودية في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شبكة سي إن إن تفاصيل خطة للمهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري بإنشاءغابة عمودية (رأسية) في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الاهتمام بزرع العديد من المساحات الخضراء على واجهة المنازل وأسطحها وأماكن أخرى.

وقالت «سي إن إن»: «إن كون مصر بلد الأهرامات العتيقة يجعلها ليست بالغريبة على الإبداعات المعمارية، وإنه ليس من قبيل المفاجأة إذن أن تتأهب مصر لتكون أول دولة أفريقية تحتوي على»غابة عمودية«.

وكشف المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري خطة لإنشاء غابة من الوحدات السكنية التي تتخذ شكل المكعبات داخل العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى حاليا في منطقة صحراوية على بعد حوالي 30 ميلا من القاهرة.

وأردفت «سي إن إن» أن بويري يأتي إلى القاهرة لمهمة معينة؛ حيث تروّج شركته لحملة تدعو إلى الاهتمام بإنشاء غابات ومزارع في المناطق الحضرية بالإضافة إلى الحدائق العلوية في أسطح البنايات والواجهات ذات المساحات الخضراء وغيرها من الأشكال.

يذكر أن المهندس الإيطالي ترك بصمات مميزة في مسقط رأسه ميلانو، حيث أنجز غابات مماثلة، ويعمل بالتعاون مع مصممة مصرية تدعى شيماء شلش، ومهندسة مناظر طبيعية إيطالية تدعى لورا جاتي.

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وكشف المهندس الإيطالي نماذج تصميمات لثلاثة منازل مغطاة يعتزم تطبيقها في مصر يرتفع كل منها سبعة طوابق بمساحة إجمالية تناهز 900 متر.

وأشار إلى أنَّ االمنازل الثلاثة سوف تضم 350 شجرة و14 ألف شجيرة تتضمن ما يزيد عن 100 نوع.

ووفقًا للموقع الرسمي لبويري، فإنّ خطة الغابة العمودية تمثل «مشروعًا لصالح البقاء البيئي للمدن المعاصرة»، ويعتمد تصميمها على الترويج لعملية تآلف بين المعمار والطبيعية في المناطق الحضرية«.

وقال المهندس الإيطالي في مقابلة أجرتها معه سي إن إن عام 2018: «القدرة على توسيع المساحات الخضراء داخل وحول المدينة هي إحدى أكثر الوسائل فاعلية لمجابهة التغير المناخي، إذن فالغابة العمودية هي أحدى الوسائل الممكنة لذلك».

وأكدت «سي إن إن» على أن تنفيذ مثل هذا المشروع يمثل أنباء جيدة لمصر التي تعاني من مشكلات بيئية متنوعة.

ونقلت سي إن إن عن مصادر داخل المشورع إنه من المقرر أن يبدأ المشروع عام 2020 على أن تستغرق عملية البناء حوالي عامين.