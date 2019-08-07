شكرا لقرائتكم خبر عن «تواضروس» يرسل 3 برقيات تهنئة بعيد الأضحى إلى السيسي و«مدبولى» و«رئيس النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 3 برقيات تهنئة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتهنئتهم بعيدالأضحى المبارك.

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قال البابا في برقيته المرسلة إلى رئيس الجمهورية: «يسرني بالإصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لكم ولجميع إخوتنا أحبائنا المسلمين بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة وأن يمدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية، ولتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة في بناء مصر الحديثة واستعادة دور مصر الرائد في المنطقة والعالم، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء».

وذكر البابا في برقية رئيس الوزراء: «أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة لدفع عجلة التنمية والإنتاج، لبناء مستقبل مشرق، يليق بمصرنا الغالية».

وقال في برقية رئيس مجلس النواب: «أهنئكم وأعضاء مجلسكم الموقر، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة في إنجاز كل تطلعات الشعب المصري على المستوى النيابي والتشريعي، بما يدعم دفع عجلة التنمية ويحقق لكل أطياف الشعب التقدم والرخاء واللحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز».