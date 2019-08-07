شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ينعي وفاة 4 من العاملين في مشروع غرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقيادات الوزارة والعاملون فيها وفاة أربعة من العاملين في مشروع غرب غرب المنيا والذين لقوا مصرعهم في حادث سير نتيجة لاصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية والضحايا هم: «محمد نبيل سائق، وجمال محمد على عامل بقطاع الإنتاج، واحمد رجب بمعهد الاراضي والمياه، وعمر الضوى صادق عامل بالمشروع».

وأصدر الوزير تعليماته إلى الدكتور ايمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا بتقديم كافة أوجه المساعدة لأسر الضحايا وتسهيل إجراءات الحصول على مستحقاتهم المالية معربا عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحزنه على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهاليهم الصبر والسلوان.