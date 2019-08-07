شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية» و80 كنيسة أرثوذكسية تحتفل بـ«صعود أم النور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية والكنائس البالغ عددها 80 كنيسة نهضة روحية الأربعاء وحتى يوم 22 اغسطس الجارى تخللها صلوات رفع بخور وعشيات وقداسات وعظات مسائية بمناسبة صعود جسد السيدة العذراء مريم وسط حضور المئات من الشعب القبطى في جميع الكنائس وبدء الصوم الذي يوافق يوم 7 أغسطس من كل عام ويستمر لمدة 15 يوماً وفقاً للعقيدة المسيحية.

وترأس القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية السابق وراعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال الصلاة وسط حضور مكثف من الشعب القبطى وبمشاركة الآباء الكهنة في الكنيسة.

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وقال الأب إبرام إيميل وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى أنه ترأس الآباء الكهنة قداسات إلهية بمناسبة عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم بجميع الكنائس فيما ترأس هو القداس في الكاتدرائية المرقسية بمشاركة كهنة المرقسية.

وأشار إلى أن النهضة يشارك فيها 16 أب كاهن على أن يتم إقامة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم يوم 22 أغسطس الجارى.

وشهدت الكنائس القبطية بالإسكندرية حضور أعداد كبيرة من الأقباط وذلك بعد انتهاء الصوم الذي تخللته تسابيح وتماجيد للسيدة العذراء وكلمات روحية من الآباء الكهنة في الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم في الإسكندرية والبالغ عددها 8 كنائس.

وشهدت الكاتدرائية إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة حيث قامت فرق الكشافة بتنظيم عملية الدخول فضلاً عن تشغيل بوابة كشف المعادن والسماح بالدخول فقط لحاملى الصليب وممن يحملون بطاقة الهوية.