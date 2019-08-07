شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مجمع الأسمدة يهدف لتحويل المواد الخام إلى قيمة مضافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي، وذلك على هامش افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة.

وقال السيسي في كلمته: «المجمع هو محاولة لإيجاد أو تنفيذ توصية بتحويل ما لدينا من قدرات، سواء غاز أو مواد خام، إلى قيمة مضافة نستفاد منها في السوق المصرية ونصدر منها للخارج الفائض عن حاجة الدولة».

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وتابع: «أن التحدي الذي كان أمامنا هو الوقت، وعلينا الإشارة إلى أن تشغيل المصريين في هذا المشروع سيغير حياتهم للأفضل».

وأكمل: «سيتم افتتاح مجمع أو مدينة الرخام الجديدة على مساحة 30 مليون متر في السنة».

وأضاف: «نحن نقدم الشيء بشكل متكامل للاستفادة منه بجانب مراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة، وتتم المراجعة من قبل وزارة البيئة بصفة دورية».